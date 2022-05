Solen TAFFORIN

De retour en France après 1 an et demi d'expatriation aux Émirats Arabe Unis (Abu Dhabi, Dubaï), je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur de la communication et/ou du design basé en Seine Maritime ou région parisienne.



Diplômée d'un master en communication globale des entreprises à l'ISCOM Paris, bilingue de part mon expérience à l'étranger et passionnée de digital depuis ma plus tendre enfance.



Le web et ses méandres n'ont plus aucun secret pour moi. La création de mon premier forum musical et celle de mon association m'ont appris à rassembler des communautés avec tous les outils à ma disposition. Elles ont fait de moi une personne autodidacte, toujours en quête d'apprentissage et de nouveaux défis.



Mes compétences :

Pack office

Graphisme PAO

Photographie

Pack adobe

Paint Shop Pro

Dreamweaver

Adobe premiere

Adobe after effect

Community management

Planning stratégique

Communication digitale

Plan média

Stratégie de communication

Communication évènementielle

Print

Communication 360

Réseaux sociaux

Web design

Advertising