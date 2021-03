Solene JOUCLA

J’ai toujours été intéressée par les langues vivantes ainsi que les échanges, ce qui m'a naturellement conduite vers une licence puis maîtrise de Langues Etrangères Appliquées aux Affaires Internationales, après avoir fait un DUT de Techniques de Commercialisation à la suite d'un Bac Economique et Social option Anglais Européen et spécialité Anglais mention Assez Bien, j'avais aussi vaildé le First Certificate in English.



J'ai été embauchée en CDI chez Checkpoint Systems en 2014 en tant que Coordinatrice de ventes pour la section Apparel Labelling Solutions où j'étais quotidiennement en contact avec les fournisseurs textile des principales enseignes françaises dans le monde (Asie, Afrique, Europe) puis par la société Anevia en 2017 en tant que Chargée de l'Administration des ventes où je travaillais en collaboration avec des prestataires dans l'hôtellerie de luxe, des établissements de santé, des partenaires d'informatique, à l'international.



J’ai voyagé à nombreuses reprises en Grande-Bretagne (Brighton, Londres, Portsmouth, Leicester, Newcastle, Lake District, Kent, Edimbourg, Pays de Galles) et en Amérique du Nord (Philadelphia, New York, Washington D.C., British Columbia, Vancouver, Victoria Island, Seattle, Dallas, Portland, San Francisco, Los Angeles,...). De même, j'ai séjourné en Espagne dans le Pays Basque Espagnol, la Galice, Barcelone et la Costa Brava ainsi que le Portugal, l'Italie, la Grèce. J'ai appris le Russe au lycée puis l'université, ainsi que l'Allemand en Maîtrise.



Mes compétences :

Management de la qualité

Management commercial

Distribution internationale

Droit du commerce international

Management

Commerce B2C

SAP Sales and Distribution

Global Distribution System

Droit de la distribution

Distribution B2B

Commerce extérieur

Vente

Distribution

Distribution spécialisée

Commerce de gros

Commerce international

E-commerce

Commerce B2B

Sphinx Software

Microsoft Office

Import/Export

Adobe Photoshop

community management

SAP

Merchandising