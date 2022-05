Les Achats représentent un des piliers essentiels du chiffre d'affaires de l'entreprise. En effet, le service Achats permets de mieux acheter, et ainsi optimiser les produits et services consommés tout en dégageant des bénéfices. L'acheteur porte une attention toute particulière sur chacun des maillons de la chaine humaine afin de réaliser les objectifs confiés. Un sens de l'organisation, une rigueur et un sens du service sont les qualités nécessaires pour atteindre ce but et ainsi bénéficier d'effets de synergie.



Ensemble nous pourrons échanger nos manières d'appréhender les différentes fonctions des achats, les rendre plus compétitives dans un environnement en constante évolution. Contribuons donc à accompagner ces changements à l'aide de nos retours d'expériences respectives.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Chinois

compétences linguistiques

Espagnol

Français

Grec

Langues

Langues maternelles

Linguistiques

Portugais

TOEIC

Vietnamien