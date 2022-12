Solene LEFEVRE (LE LOUARN)

A l'écoute d'opportunités, et avec une expérience de 25 ans en tant qu'assistante commerciale puis responsable commerciale et responsable informatique, je suis Volontaire, Organisée, Polyvalente, et un bon esprit d'équipe ...



Mes compétences :

Pack Office (utilisation et parametrage)

Sage 100C / Industria / Navision

Sugar CRM

Utilisation d'outils informatiques

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Autonomie

Organisation

Volontaire

Gestion de Projets

Microsoft Outlook Word Excel Power Point Visio Teams

Corel Draw Suite

Adobe Acrobat Pro

Adobe Illustrator (basique)

Lucca (administrateur)

Planning PME (administrateur)

Zeendoc GED (administrateur)

Administrateur Reseau