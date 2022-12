Solène PRILLEUX (SOLÈNE PRILLEUX)

Hello !

Moi c'est Solène , jeune graphiste de 22 ans, curieuse et avide de nouveautés, je suis toujours ouverte aux opportunités.

Lors de mon parcours scolaire diversifié et créatif j'ai pu explorer et peaufiner mon univers graphique. Je possède aujourd'hui de nombreuses compétences Print et Web me permettant de proposer un large choix de services : Création et animation de logo , Réalisation de site web, charte graphique, supports print, motion, visuels pour les réseaux sociaux, etc..

Je recherche actuellement en recherche d'un CDI en tant que Graphiste ou/et Webdesigner / Directrice artistique



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter !