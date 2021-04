Master 1 Management du sport et stratégie d'entreprise.



Je suis motivée, dynamique et adore les nouveautés !



Je recherche un emploi dans l'administration d'entreprise afin de compléter mon expérience professionnelle. Un esprit créatif, réactif et à l'affût des nouveautés, je m'investis dans tous projets que j'entreprends.



Mes compétences :

Pack office

Photoshop