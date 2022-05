Solenn EVEN DROUIN

Contrôleur de gestion à l'Européenne d'Embouteillage depuis août 2007, j'ai un profil transversal; je travaille avec la direction logistique sur les coûts de stockage et de distribution de nos produits, je suis en support de la direction commerciale sur l'étude de rentabilité de nouveaux produits et le pilotage de la rentabilité de nos clients; enfin j'anime le suivi de nos investissements avec la direction technique.



J'ai auparavant travaillé dans l'industrie pharmaceutique à Strasbourg et dans le secteur de la distribution à Lille.



Mes compétences :

distribution

SAP

industrie

Lille

auditeur

six sigma

audit