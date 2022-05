Solenn GOUÉREC

Jeune diplômée du MBA en Hospitality Management de l'Ecole Supérieure et Internationale de Savignac, je suis à la recherche d'un nouveau défi pour débuter ma vie professionnelle.



Durant mes études, j'ai eu l'opportunité de gagner en compétences au travers de mes stages. J'ai rejoins de grands groupes tels que The Peninsula Hotels, Westin & Resorts, Relais & Châteaux et Look Voyages. Ces différentes expériences m'ont notamment permis de gagner en responsabilités, prouver ma motivation, ou encore prendre de multiples initiatives.



Disponible à partir de Septembre 2016, je souhaite aujourd'hui trouver une entreprise qui me permettra d'élargir mon horizon professionnel et dans laquelle je pourrais m'épanouir sur le long terme.



Mes compétences :

Team Management

Evénementiel

Communication

Gestion hôtelière

Microsoft Office

Développement commercial