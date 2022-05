Solenn HAMON

Je suis sophrologue diplômée de la F.E.P.S. et de I.S.S.O. à Toulouse. J'interviens à domicile, en centre de soin et institutions médico-sociales auprès de tout public.



Je propose des stages sous forme d'ateliers à thème: la respiration, le stress, la mémoire, le jeu, les émotions, pour tous âges, des enfants aux seniors.



Je m'intéresse plus particulièrement à l'accompagnement des enfants atteints des troubles de l'attention: hyperactivité.



Mes compétences :

Sophrologue