Solenn KERAVEC

Je suis une personne souriante et dynamique, qui aime manager et le travaille en équipe.

De nature curieuse, j'aime en apprendre toujours plus afin de le mettre à profit et pouvoir mener mon équipe à la réalisation de nos objectifs.

Organisée, exigeante et combattive, c'est avec plaisir que j'accepte les challenges qui me sont donnés. Mon sens du contact client est un réel atout dans mon métier.



Je recherche une entreprise qui me permettrait de connaître un autre domaine que celui de la restauration et pouvoir me développer encore plus.

Si je devais mettre des mots exact sur ce que je recherche, ce serait le management d'équipe, le contact client, et le challenge qui sont de réel facteur de motivation pour moi.