Solenn LE TUMELIN

Création de projets sur mesure : séminaires, convention, lancement de produits, voyages de récompense, opérations "clients", conférence et voyage de presse...



Mes compétences :

• Conception : élaboration et présentation des propositions et budgets

• Négociation et gestion des prestataires : hébergement, technique, traiteur, compagnie aérienne,...

• Gestion des participants et visiteurs sur les événements

• Gestion administrative et budgétaire des dossiers : formatage des contrats, facturation, suivi des budgets,...

• Coordination de l'équipe sur le terrain



Une recherche toujours active de nouvelles destinations, nouveaux concepts, nouvelles idées,...



Références : SFR, Mondial Assistance, Numéricable, Laboratoire Schering-Plough, Bouygues, Canon, Euler Hermes...



2006 - Aujourd'hui - Wake Up Events / S'Cape Evenements - Agence événementielle

Chef de projets senior et gérante de l'agence de voyage



2001 - 2006 - Saga Events (Agence organisatrice du Raid Gauloise)

Chef de projets communication événementielle (événements et tourisme d'affaires)



Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Communication

Evénementiel