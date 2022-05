Solenn LEROUX

Avant tout créatrice, la peinture et la couture m'ont toujours intéressées.

Du croquis, je réalise mon patron, puis le met en forme/modélise/confectionne.

Je travaille principalement avec des tissus naturels, respectueux de l'environnement et de la condition humaine;et donne des cours de couture.

A terme, je souhaite acquérir une solide formation sur les impressions telles le batik, le shibori; teintures tinctoriales afin de pouvoir faire des ateliers de transmission.



Aujourd'hui je développe mes techniques, je rends réel mes rêves, et cherche à les partager...ainsi qu' à développer mon activité



Mes compétences :

Modéliste

Styliste

Artiste

Décoratrice