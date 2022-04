Sylvain LEROUX

___ Processus métiers ____________________________________________

-- > Connaissance générale des principaux processus métiers industriels : conception, industrialisation, production (Lean Manufacturing) dans les secteurs de l'aéronautique, l'énergie et le Fashion & Apparel.



___ Systèmes d’information ______________________________________

-- > Connaissance de l’ensemble du cycle de vie d’un projet : étude d’opportunité, BPR, cadrage, spécification, pilotage d’implémentation, TMA, conduite du changement, déploiement…

• Modélisation : BPMN & UML.

• Méthodologie : convergences besoins/outils.



___ PLM __________________________________________________________

-- > Connaissance des concepts PLM et de leurs implémentations dans plusieurs outils du marché.

• Domaines fonctionnels : gestion des exigences & cycle en V, gestion de configuration, eBom, mBom, cadBom, usine numérique, maquette numérique…

• Outils : Teamcenter & PDM-Link & Lectra Fashion PLM



___ Management ________________________________________________

• Gestion de projet : cycle en V & méthode Agile.

• Définition et suivit de budget

• Marketing : définition d’offre de service, création de matériaux commerciaux, site web, charte graphique, …

• Réponse à appel d’offre et avant-vente.

• Animation d’équipe



