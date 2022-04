Guillaume DE LEYSSAC

Consultant à Oresys depuis 2005, Guillaume a développé une expertise dans les démarches d'arbitrage et de pilotage des projets (Project Portfolio Management), principalement au sein de R&D de laboratoires pharmaceutiques en France, Belgique et aux US.



Il a d'autre part accompagné les projets de transformation d'acteurs dans les domaines de l'énergie (pilotage des arrêts de maintenance de tranches nucléaires), du BTP (refonte de la Paie, reporting de pilotage RH) ou des Transport (statistiques d'activité transporteur, dispositif de pilotage d'une DSI).



Ses missions l'on aussi bien mené à conduire des études de façon autonome dans des délais très contraints qu'à manager des équipes sur des projets d'envergure (10+ collaborateurs).



Il contribue au développement d'Oresys, notamment auprès des laboratoires pharmaceutiques.



Mes compétences :

AMOA

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Business

Conseil

Consultant IT

Décisionnel

Gestion de projet

IT Project management

Maîtrise d'ouvrage

Management

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Project

Microsoft Project Management

OPX2

Pharmaceutical Industry

Portfolio Management