Claire DURAND

Actuellement en poste en tant qu'ingénieur avant-vente solutions de transport connectées, je suis en charge des clients du grand ouest pour les accompagner dans l'utilisation des données collectées sur leurs véhicules.

J'accompagne et je forme les commerciaux afin de développer les ventes

et de proposer des solutions sur mesure en fonction de la demande client.



Ingénieur de support accomplie et motivée avec 15 ans d'expérience professionnelles dans des rôles d'avant-vente, support, test et gestion de projets.

Experte dans la recherche des connaissances techniques pour fournir un service client personnalisé. Reconnue pour mon excellent sens du service et mes compétences de communication. Capacité d'apprentissage et d'adaptation importante, esprit d'équipe. Autonomie, prise d'initiative, leadership.



Mes compétences :

Avant-vente

Suivi commercial

Pilotage de projet

Concepteur rédacteur

Analyse fonctionnelle

Qualité

Support client

Conception fonctionnelle

Développement Android

Développement iOS

Test fonctionnel

Community management

Développement web