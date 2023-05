Valérie GALLOU TOURE

"Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide".

Albert Einstein



Cette phrase s’applique aisément aux organisations (entreprises, associations, collectivités, ) : une personne peut ne pas se sentir compétente pour plusieurs raisons. En effet, elle :

1- n’est pas à sa juste place,

2- manque de formation,

3- manque de reconnaissance de son travail ou de son implication

4- évolue dans une équipe ou une entreprise où :

* les modes de management sont inappropriés,

* l’organisation n’est pas optimale,

* la communication est faible ou inexistante

* Etc.



Les conséquences sont nombreuses :

- L’entreprise perd en efficacité (à une échelle plus ou moins grande)

- Les salariés se sentent démotivés ou stressés, voire ressentent un profond mal-être.



Le fil conducteur de mon parcours (recrutement, GPEC, bilan de compétences, formation) est donc d’accompagner les organisations mais aussi les salariés et particuliers pour que chacun puisse trouver sa juste place au bénéfice :

- de la cohérences avec la stratégie d'entreprise

- de l’efficacité et l'ambiance dans l’entreprise

- de l’implication et la motivation du salarié.



Mes compétences :

Gestion de projet

Psychologie

Organisation des entreprises

Accompagnement du changement

Recrutement

Formation

Commercial

Bilan de compétences

Organisation et stratégie

Organisation du travail

Bilan de carrière

Développement personnel

Énergétique chinoise et homéopathie

Développement durable

Organisation