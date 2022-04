Guillaume DURET

J'ai 15 ans d’expérience dans le management de programmes de transformation B2B et B2C en multicanal.

Ma curiosité, ma rigueur et mon énergie m'ont offert de connaitre une transition réussie entre la direction de projet interne dans le groupe Bouygues et le métier de conseil tant auprès des grands groupes internationaux que sur les PME.

Je cherche actuellement un poste de Directeur de Projets dans un secteur de services.



Mes compétences :

Service Client

Marketing

Conduite du Changement

Web

Internet

e-Commerce

Télécommunication

Vente

Conseil

Gestion de projet

Digital

Leadership