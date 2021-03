Mehdi ZIEDIA

Responsable du profit et de la croissance de ma Business Unit grâce à la gestion de la performance, à la prestation de services de qualité et à l'interaction avec le client.



Je contribue a fournir des données précises pour produire les prévisions nécessaires à établir des budgets réalistes et à garantir le profit.



Avec une compréhension profonde de la structure des prix et des objectifs de rentabilité, je m'assure que la structure des prix soit communiquée et comprise par tous les membres de mon unité commerciale.



Préparé a travailler sous pression, je suis ouvert aux changements et aux nouveaux challenges.

Leader dans l'Ame, j'inspire les membres de ma BU pour l'atteinte de leur potentiel maximum.









Mes compétences :

Vente

Conseil

Communication

Gestion de projet

Internet

Marketing

Management

Informatique