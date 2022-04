Alexandre GARCIA

Ingénieur acousticien de formation, passionné par la musique, l’innovation et les nouvelles technologies depuis toujours, j’ai veillé, au cours de ma carrière professionnelle, à acquérir de nouvelles compétences pour proposer à mes clients des solutions audiovisuelles créatives et performantes. Centrées sur l'utilisateur, offrant une expérience visuelle et sonore unique, associant convivialité et fonctionnement intuitif, ces solutions sont toujours en phase avec les nouveaux usages, évolutions et ruptures technologiques du moment, tout en s'intégrant parfaitement dans le projet architectural des lieux.



Ainsi, au fil des ans et des expériences, j’ai participé à plusieurs projets audiovisuels, dans des résidences et salles de cinéma privées comme dans les lieux publics et professionnels (bureaux et salles de conférence, stades, auditoriums, salles de cinéma, studios) pour des installations fixes ou évènementielles. Ces projets m’ont permis, en plus de l’acoustique et de l’audio, d’acquérir de solides aptitudes dans les domaines de la vidéo, des réseaux, du numérique, de l’automation et de la lumière.



Avec l’évolution des besoins, des usages et des comportements, les maisons et bâtiments intelligents avec le contrôle des éléments de confort (climatisation, chauffage, sécurité, comptage de l’énergie), l’intégration d’objets connectés, le design et l’ergonomie d’interfaces utilisateur au sein d’applications mobiles font également partie de mes attributions.



Ma grande polyvalence me permet de m’exprimer aisément sur toutes les phases d’un projet (audit de l’existant, analyse des besoins, design de la solution technique, chiffrage, suivi de projet, coordination avec les différents métiers, déploiement, mise en service, support technique)



Passionné, curieux et ouvert d’esprit, je sais travailler dans des environnements internationaux, aux cultures variées.



Mes compétences :

Acoustique

Audio

Audiovisuel

Automation

Cinéma

Dmx

Home Cinema

IPTV

Multimedia

Psychoacoustique

Video

Informatique

Objets connectés

Maison intelligente

Eclairage