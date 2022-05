Solenn MORGON

En charge des Relations Medias des 3 écoles post-bac du Groupe Léonard de Vinci - Paris La Défense : EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci), ESILV (Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci) et IIM (Institut de l'Internet et du Multimédia) de l'ILV (Institut Léonard de Vinci) qui délivre des MBA dans les domaines du Management, du Digital et de la Santé et du CFA Léonard de Vinci qui propose aux moins de 26 ans, titulaires d’un Bac+2 (BTS, DUT, Licence 2, …), une formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation selon les cas) de niveau Bac+3, format Licence professionnelle, dans les métiers du secteur commercial, de l’informatique, de l’immobilier et de la conception mécanique.



Mes compétences :

Relation presse

Communication

Evénementiel

Événementiel sportif

Relations publiques

Pilotage de projets

Organisation d'évènements

Coordination de projet