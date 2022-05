Solenn MORVAN

Après une licence de psychologie clinique à Paris 7 et après avoir travailler sur une thématique psychanalytique en ethnologie à Paris 5 (l'objet transitionnel) je me re-dirige vers la psychanalyse.

En stage dans un CMP de l'hôpital de St Denis, je reprends mes études en psychologie clinique (Paris 13 ou Paris 7) et me forme dans une association analytique (Espace analytique).

Je pense toujours que les croisements disciplinaires sont essentiels et peu pratiqués et J'aimerais à mon échelle apporter l'éclairage critique que permets ma double formation.



Mes compétences :

Afrique

Afrique de l'ouest

Culture

Ethnologie

Interculturelle

Psychanalyse

Psychologie

Psychologie clinique