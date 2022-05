Solenn RICHARD

Après avoir intégrée différents types de structures en restauration (gastronomique,traditionnel, brasserie, pizzeria, crêperie, bars, discothèque..) pendant 16 ans en tant que serveuse, chef de rang puis maître d'hôtel, je travaille depuis début 2011 au sein d'un Groupement d'Employeurs RESO qui a pour vocation de recruter du personnel qualifié et/ou expérimenté dans le domaine du CHR et métiers périphériques (agent de maintenance, animateur, esthéticienne, comptable assistante RH..)

Notre force aujourd'hui est d'être présents sur 18 départements et de collaborer avec plus de 1300 entreprises sur le territoire national. (chaque département est autonome)

Le terrain nous a apporté la connaissance métier qui aujourd'hui fait souvent défaut dans le recrutement de personnel.

Avec RESO, il faut OSER !!!!