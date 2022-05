Solenn ROBINET

Formatrice enseignante avec en poche le titre de Conseillère en Insertion Professionnelle, j'ai à cœur de pouvoir accueillir, orienter, accompagner et rassurer des personnes éloignées de l'emploi qui cherchent, armées de leur motivation et de leur volonté, à affirmer leur projet professionnel et ce jusqu'à leur intégration durable dans une formation ou un emploi.



J'aime l'idée de pouvoir recruter et suivre l'évolution professionnelle (et personnelle) des candidats, de les suivre lors de leur intégration, de les accompagner, de les gérer, les conseiller... apporter une offre sincère et complète qui me correspond.



Je m'intéresse également à l'ingénierie de formation et à la psychologie, que je trouve complémentaires à mon épanouissement dans ce domaine.



J'ai mis en place des ateliers TRE (techniques de recherche d'emploi : CV, LM, simulation entretien d'embauche) que j'ai adaptés à des profils n'ayant pas ou très peu d'expériences professionnelles.



Je cherche un poste qui me permettrait d'exercer ma double casquette formatrice/conseillère emploi formation.



Bienveillante et avenante, je suis force de propositions et adore les challenges.



Mes qualités-clés :

Rigueur, empathie, dynamisme, sens de l'organisation, travail en équipe, adaptabilité, autonomie rapide.



Mes compétences :

Relations humaines

Adaptabilité

Empathie

Travail en équipe

Dynamisme

Rigueur