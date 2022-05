Solenn TALIDEC

Je suis étudiante en Master 2 Management et Développement des organisations du secteur THRL, spécialisé sur les entreprises et les institutions, à l'Université d'Angers (ESTHUA). Actuellement, je termine mes études après un stage très formateur de six mois au sein du tour opérateur Secret Planet basé à Lyon.



Dynamique et déterminée à m'enrichir de nouvelles expériences de travail, je recherche, aujourd'hui, une offre d'emploi dans la gestion de projet et dans la conception de produits.

Je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.



Mes compétences :

Organisation du travail

Travail en équipe

Communication online

Relations clients

Gestion de projet

Conception de produit