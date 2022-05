Solenne GUÉRIN

Jeune femme ayant exercé dans la restaurant et suite à des problèmes de santé, cherche à poursuivre son parcours dans le secrétariat, en passant un BAC PRO Secrétariat via un Contrat de Professionnalisation.



Je suis particulièrement intéressée par cette profession, avec: la frappe des courriers, classement des fichiers, etc...

Je me sens à l'aise dans l'accueil de la clientèle, la réception des appels téléphoniques et la maîtrise de l'informatique. Je pense que mes qualités relationnelles sont un atout pour ce métier.





Mes compétences :

Orientation des clients vers les services concerné

Renseigner des fichiers

Word

Maîtrise des logiciels: Excel

Ecoute et conseil

Publipostage

Classer des données

Accueil téléphonique et physique

Internet