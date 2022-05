Solenne ROMAGNI

Passionnée par la géographie humaine, j’ai commencé mon parcours estudiantin au sein de l’ESE-IER pour me former à l’aménagement du territoire et aux politiques locales de développement. Ce cursus m’a permis d’effectuer un semestre ERASMUS en Espagne et deux stages de 6 mois au Chili et au Cambodge.

Désireuse de me spécialiser en géostratégie, j’ai intégré l’ESM-A pour y effectuer un master spécialisé en alternance avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. Ma mission au sein de la direction de l’international consistait à accompagner des entreprises (principalement des PME) sur les marchés étrangers via des entretiens individuels, des conférences thématiques, des études de marché et quelques séjours à l’étranger.

Suite à cette expérience d’un an, la CCIP m’a offert un poste à Bruxelles comme chargée de mission Innovation, Tourisme et Education au sein du bureau de représentation auprès des institutions européennes des Chambres de Commerce de Paris et d’île de France.

Cette fonction de trois ans alliant veille, activités de lobby et d’assistance au montage de projets européens m’a permis de prendre part aux différents groupes de travail du réseau ERRIN (http://www.errin.eu/ ). En 2012, j’ai pris la direction du groupe de travail « Design & Creativity » (http://www.errin.eu/content/design-creativity ) et notamment participé à l’organisation des « Design Days » 2012 et 2013 (http://www.eudesigndays.eu/ ).





Mes compétences :

Union européenne

Développement

International

Animation de réseau

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Sciences politiques