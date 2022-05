Solenne VALLAT

Je suis entrée dans un monde principalement masculin et de forte compétition quand j’avais 13 ans : celui des pilotes de planeur. Entre les compétitions et les actions commerciales pour la promotion de mon club, j’ai appris à me connaitre : mes capacités, mes limites. Ce monde très exigeant m’a fait aimer ce mode de vie : se surpasser constamment.



C’est pourquoi j’ai fait des études d’ingénierie spécialisées dans le bois : un matériau noble et particulièrement esthétique, à l’Ecole Supérieure du Bois. Pour le compléter je suis actuellement en double diplôme en management à Audencia Business School, avec une spécialisation dans le développement commercial.



Ces deux écoles m’ont permis d’acquérir différentes compétences en ingénierie, innovation, marketing, communication, négociation et même en entrepreneuriat. Pendant mes études j’étais très mobile : j’ai fait un stage en Espagne, un semestre aux Pays-Bas et je vais aller en « Summer school » aux Etats Unis dans l'université de Berkeley Extension.



Avec mon intérêt pour l’exigence, la perfection, la communication et se surpasser constamment est venu l’envie de travailler dans le développement commercial, en contact avec des clients porteurs de défis dans un monde où le seul mot d’ordre est la perfection.



Mes compétences :

Négociation

Gestion de projet

Marketing stratégique

Développement commercial

Microsoft Office