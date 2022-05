Solia BEAUTRAIS

ELEPHANT technologies est un acteur digital Nantais.



Nous sommes une société de conseil et de recrutement, proposant deux offres : l'informatique scientifique (Objets connectés, Mobilité, Real time Embedded, Technical GUI, Robotique…) et l'ingénierie applicative (Transformation Digitale, Application mobile, Big Data, Web Apps…)





Notre modèle repose sur la proximité avec nos collaborateurs, la confiance et la reconnaissance ! Notre mot d'ordre : vous valoriser, vous faire évoluer et vous fidéliser !



C'est dans cette perspective que j'accompagne mon entreprise à se développer en créant une marque employeur différenciante et attractive pour agrandir notre équipe d'éléphant-génieurs !