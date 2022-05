Solico TUNISIE

Site web :Array

Tél : (+216) 21 895 105

Compétences et innovations sont les atouts de SOLICO dans le domaine du Bâtiment.

SOLICO est une SOciété qui conçoit, fabrique et commercialise un produit LInteau COffret tunnel en béton léger pour volet roulant.

Produit breveté et enregistré à l’international à L’INNORPI, conforme à la norme EN 771-3 (CTMCCV).

Ce produit est un élément préfabriqué assurant le rôle de :

- Coffret de volet roulant

- Linteau

Il permet :

- Une mise en œuvre rapide et économique (coût du linteau supprimé).

- Une garantie du produit à long terme.

- Excellente tenu au feu.

- Qualité isolation thermique.

- Qualité phonique.



Notre coffret volet roulant en béton cellulaire à une caractéristique de poids étudié pour être porté manuelle sans aucun moyen de levage mécanique, une caractéristique de résistance d’un linteau porteur, il offre un gain de temps.



Coffret SOLICO facilement transportable.

Un produit finit qui ne nécessite aucune préparation de coffrage linteau, le montage de l’édifice peut être achevé car il intègre un linteau porteur.