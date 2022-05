Solier NOLWENN

Je suis actuellement en poste en tant qu'Ingénieur d'exploitation chez EDF à CRUAS en centrale nucléaire. J'ai réalisé une année de master à l'INSTN à Orsay en Nuclear Energy après mon diplôme d'ingénieur. L'année de master en option "Operations" m'a permis d'acquiérir de solides compétences. Précedemment, j'ai effectué une école d'ingénieur en Matériaux à POLYTECH Grenoble avec une option Prévention des risques.

Pendant ces années d'écoles d'ingénieurs, la réalisation de plusieurs satges en lien avec le nucléaire m'ont donné l'occasion de me spécialiser également dans ce domaine. J'ai réalisé chez ASSYSTEM une analyse d'étude sur le risque incendie interne en environnement nucléaire et au sein de Bureau Véritas un guide d'inspections permettant d'identifier les risques particuliers à la fabrication des composants destinés aux équipements sous pression nucléaire. J'ai également effectué un stage au CEA/CESTA (Bordeaux) sur la prise en compte des signaux faibles au niveau de sécurité et de la sûreté nucléaire du centre.

En 2010/2011 J'ai réalisé une licence/DUETI en Physique et Environnement à Hériot Watt University à Edimbourg après avoir fait un DUT en Mesures physiques.

J'ai également travaillé en tant que BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) lors des saisons.



Mes compétences :

BNSSA

matériaux

Nucléaire

Sureté

Sûreté nucléaire