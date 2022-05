Solimane EL FAZAZI

Mes différentes expériences en tant que salarié et en tant que gérant mon permis dans le temps à mieux me connaître, et À me diriger vers la fonction de directeur de développement en quelques mot mon poste consiste à concevoir les outils et identifier les pistes de ce développement, en toute autonomie.

Je réalise des études de marché afin de connaître les opportunités de croissance de l’activité de l’agence.

Je propose un plan de communication et définit la stratégie commerciale de l’agence.

Je met en place des contrats de partenariats.

Je représente l’agence, notamment en participant à des évènements tels que des séminaires