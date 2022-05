Soline AVRILLAS

Aujourd'hui Consultante Formatrice indépendante, j'offre mes compétences en développement RH aux dirigeants et DRH des entreprises des Hauts de France, en partenariat avec la société Euratalent.



Dans le même temps, j'accompagne les étudiants des grandes écoles de la région dans leurs recherches, le développement de leur projet professionnel et l'amélioration de leur communication interpersonnelle de manière générale.



Quelques mots pour comprendre mon parcours et les fondements de mon activité présente, alliant conseil, recrutement, formation et coaching :



Je suis diplômée de Sciences Po Paris et j'ai passé trois ans au sein des services RH de grandes enseignes des secteurs de la Distribution et du Loisir, ayant pour point commun la passion du client.



Spécialisée en recrutement, j'ai développé une expertise pour la mise en place et le suivi des campagnes de recrutements ponctuels ou saisonniers.

J'ai pris soin d'allier efficacité, créativité, optimisation de la marque employeur et respect des candidats tout au long de mes actions pour L'Occitane en Provence, Leroy Merlin ou encore Koezio.



Passionnée et douée pour le coaching, j'ai également orienté les Français souhaitant s'expatrier à Londres, pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères durant un an.