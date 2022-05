Soline BOSSIS

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES

Actuellement en poste saisonnier comme guide touristique au château Mouton Rothschild.

2 ans d’expérience dans la coordination, marketing et promotion dans les secteurs des vins et spiritueux en Amérique du Nord et dans le tourisme international.

Représentation commerciale du domaine familiale pour la recherche d’importateurs en Amérique du Nord pour les Cognacs et Pineau des Charentes Raymond Bossis.

Vaste expérience dans la planification des tâches, l'optimisation et la mise en action des processus.

Compétences humaines : Force naturelle pour communiquer avec les gens, relations interpersonnelles, leader naturel, faculté à créer des possibilités, force décisionnaire.

Connaissances informatiques: Sarbacane, Eventbrite, Owncloud.

Autres connaissances linguistiques : allemand et espagnol.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Créativité

Coordination de projets

Prospection commerciale

Travail en équipe

Aisance relationelle

Langues

Dégustation

Tourisme

Base de données

Prospection de clients

Management

Organisation d'évènements

Accueil des clients

Conseil

Vente

Cognac