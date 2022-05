Soline BRISSON

Titulaire d'un double master ICN et CCA et du DSCG, j'ai intégré Deloitte Nancy en 2010 puis Deloitte Nantes en 2014. Jai pu y développer différentes compétences techniques et professionnelles au cours de missions variées. En charge de plusieurs équipes, j'ai à coeur de bâtir une relation de confiance pérenne avec mes confrères et mes clients. Je souhaite mettre mes compétences au service dune entreprise/organisation dynamique que j'espère pouvoir aider dans ses projets.



Mes compétences :

Audit

Statutory Accounts

International Financial Reporting

Financial Statements/Financial Reports > Financial

Internal Control

Corporate Finance

Mergers & Acquisitions

Due Diligence

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Customer Relationship Management

Financial Modelling

Management Comptabilité

Microsoft Excel

Microsoft Office

SAP

Sage Accounting Software