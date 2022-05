Soline DIEUDONNÉ

Bonjour,



Titulaire du Diplôme d'Etat d'Educatrice Spécialisée (D.E.E.S - obtenu en 2014), je suis actuellement à la recherche d'un poste d'éducatrice spécialisée / intervenante socio-éducative sur Bordeaux ou communes avoisinantes (dans un rayon de 5 km).



Mon parcours professionnel ainsi que ma formation d'éducatrice m'ont amenée à appréhender la réalité de ce métier au travers la spécificité de chaque accompagnement en travaillant auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes accueillis au sein de structures d'accueil différentes, et en coopération avec des professionnels de disciplines différentes (psychologues, psychiatres, psychomotriciens, AMP, ME, ES, orthophonistes, enseignants spécialisés....).

Je dispose d'une expérience significative dans l'accompagnement d'enfants âgés de 3 à 12 ans en situation de handicap, et plus particulièrement auprès d'enfants avec autisme ou TED.



Respectueuse, honnête et investie dans le travail que j'entreprends, je suis une personne fiable, ayant le sens du travail en équipe, des responsabilités et des réalités.



Riche de mes précédentes expériences professionnelles et humaines, je souhaiterais mettre à profit et faire évoluer les compétences acquises tout au long de mon parcours.



Je suis entièrement disposée à intégrer une équipe pluridisciplinaire existante et à m'impliquer pleinement dans les missions qui me seront confiées dans le cadre du projet de votre structure.



Dans l'attente d'une proposition d'emploi...



Mes compétences :

Travail en équipe

Conception et conduite de projets éducatifs spécia

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Communication professionnelle

Bureautique