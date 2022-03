Karine DIEUDONNE

En tant que mandataire indépendant, je mappuie sur un groupe denvergure nationale qui totalise plus de 25 ans dexpérience afin davoir accès aux meilleures références sur le marché. Joffre ainsi à mes clients un accompagnement sur-mesure et laccès à une large gamme de solutions dinvestissement.



J'accompagne les particuliers et les professionnels en les aidant à :

- Créer ou dynamiser leur patrimoine

- Réaliser des économies dimpôt

- Préparer ou renforcer leurs revenus pour leur retraite

- Optimiser la rentabilité de leurs placements

- Mieux protéger leur famille

- Faciliter la transmission de leurs biens



Mes expériences de commercialisation de solutions immobilières ont été autant de révélateurs pour devenir un entrepreneur passionné. A ce titre, jai à coeur de partager mon expérience et permettre ainsi à dautres personnes daccéder à une nouvelle opportunité professionnelle.



Mes compétences :

Négociation

Management

Organisée