Soline DUMERIL

De formation initiale spécialisée en RH (Master de droit des affaires et ESC specialisation GRH et conduite du changement), j'ai choisi de m'appuyer sur mon expérience professionnelle métier, pour évoluer dans le monde du conseil en SI.



Après une formation à l'outil SAP sur le module HR (PA/OM/PY/PT/PD) et BW( pour la partie HR) et AU, j'ai intégré SOPRA Group sur l'Agence de Lyon.



Ma ligne de conduite se résume à une constante découverte (métier/outil/secteur d'activité/...), motivée par une curiosité et un sens développé de l'analyse.



Mes compétences :

Consultant

GRC

HR consultant

SAP

SAP Autorisations