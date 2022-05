Soline LEVAUX

Après avoir travaillée comme responsable de bibliothèque au sein d'une association , j'ai suivi une formation à l'Ina sup' en gestion des patrimoines audiovisuels et numériques. Je porte un grand intérêt au patrimoine audiovisuel (images en mouvement, mais aussi mémoire orale, archives sonores) à la conservation et à la valorisation de celui-ci.

Je travaille aujourd'hui chez Algoba Systems/Orphea comme documentaliste multimedias.



Mes compétences :

Archiviste

Audiovisuel

Conservation

Documentaliste

Documentation

Gestion de fonds

Valorisation