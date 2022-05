Soline MARTIN-PRUD'HOMME

Connaissance des réseaux Culturels, notamment institutionnels. Plus particulièrement dans le spectacle vivant, et dans les arts de la rue et le cirque contemporain.

Compétences administratives, gestion de structure culturelle. Production de spectacle vivant, en structure ou en compagnie. Compétence logistique sur le terrain.



Connaissance du monde du tourisme, organisation de voyages, tour opérateur.

Compétences dans les cotations, fixation des prix de vente, relation et négociation avec les réceptifs et autres prestataires.



Mes compétences :

Culture

Dynamisme

Organisation

Production

Spectacle

Voyage