Soline PEREZ

Auditrice interne durant 3 ans (mars 09 à janvier 12) au sein d'un service audit interne rattaché à la Direction financière du Groupe.

Je participais à l'élaboration de la lettre de mission, effectuais les notes d'orientation,mènais les entretiens (siège et terrain), les réunions (de lancement,de débrief à chaud et restitution), élaborais et réalisais les tests d'audit puis rédigeais les rapports d'audit.



Un poste de contrôleur de gestion de l'activité campings (au sein de la même entreprise) me fût proposé. Mon rôle fût de mettre en place un contrôle de gestion (reporting, mise en place de procédures, élaboration de tableaux de bord). Au bout de 6 mois une stagiaire me fût rattachée afin de renforcer l'équipe de contrôle de gestion et ainsi la construction d'un contrôle de gestion pertinent.



Je suis curieuse, rigoureuse, j'ai des qualités relationnelles et j'apprécie le travail en équipe.



Mes compétences :

Anglais

Audit

autonome

Économétrie

Management

Organisée

SAS

Statistiques