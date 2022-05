Grâce aux 3 années d'école d'ingénieur où j'ai travaillé par apprentissage à Schneider Electric au service méthodes, et abordé des notions d'amélioration continue, j'ai découvert mon domaine de prédilection: le Lean. Pour me spécialiser, j'effectue un Mastère Spécialisé RACPI (Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle) d'un an en alternance avec Valeo.



