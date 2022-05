Soline SERRANI

Commerciale itinérante, depuis quatorze ans, j’ai su m’organiser entre la prospection, la prise de rendez-vous, le travail administratif, le suivi client et la fidélisation. Ayant travaillé sur de grands secteurs géographiques, l’organisation et l’autonomie sont à ce jour des compétences complémentaires à celles de commerciales pour une meilleure gestion.



Mon tempérament et mon professionnalisme m’ont permis d’obtenir des résultats positifs au travers de mes différents postes. J’ai su tenir mes engagements auprès des clients et appliquer la politique commerciale de l’entreprise. Doté d’une aisance relationnelle avec des interlocuteurs variés, je pense être une personnalité intéressante.



Dynamique et passionnée par mon métier, je dispose de la capacité d’adaptation nécessaire pour mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

CVthèque

Microsoft Power point

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Prospection commerciale

Vente

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Microsoft PowerPoint

Gestion administrative