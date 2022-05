Sollèna ROUX

15 ans d'expérience dans la Direction des Programmes ou Management d'une Unité de programmes en Télévision, Sélection et Acquisitions.

- Développement de ligne éditoriale (chaine, case etc)

- Positionnement de chaîne ou case de programmes, communication et marketing

- Sélection sur script, achats de droits, production et co-production

- Négociations de contrats pluri-annuels dans un contexte concurrentiel soutenu

- Management d'équipes



Spécialisations :Expertise en Fiction, goût et sens du programme

Sélection et négociation, réseau très étendu

Trilingue aguerrie aux environnements multi-culturels



Mes compétences :

Négociation contrats

Production audiovisuelle

Médias

Développement de séries

Direction des programmes