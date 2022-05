Solofo Daniel RAHARIJAONA

Je suis toujours partant lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un projet visant à donner accès au crédit aux personnes vulnérables pour qu'un jour, elles deviennent indépendantes et n'auront plus besoin de crédit. Pour moi c'est la finalité de la finance inclusive.

C'est la raison pour laquelle je suis un professionnel de la finance inclusive non pas de la microfinance. En fait la différence c'est que les gens de la microfinance sont des commerciaux qui vendent des services tandis qu'un pro de la finance inclusive servent les gens ignorés par ces commerciaux-là.



