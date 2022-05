Solofoarison Dédé Prudent RAHARIFIDY

Bonjour Madame le HR Manager AMBATOVY TOAMASINA ; je m'appelle Prudent à la recherche d'emploi dans votre Société AMBATOVY.J'ai déjà envoyé ma demande au SCORE bazar be mais je n'ai pas encore eu une réponse satisfaisante.Je vous prie d'agréer ma demande Madame le HR Manager AMBATOVY TOAMASINA.Je suis prêt à travailler et je n'irai plus à l'Université.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Informatique

Relationnel

Maintenance informatique

Electricité

Dynamique

Comptabilité analytique

Guitare

Basketball