Solofonantenaina Herilala Sitraka RANDRIANIRINANIARIVO

J'avais fait des Etudes en Architecture Urbanisme à l’école supérieur des métiers et arts plastiques sise à 67ha, Antananarivo. Je suis marié et a une petite fille de 2 ans à ce moment.

en ce qui me concerne, je suis un homme très optimiste, je ne laisse jamais une occasion se passer dans ma vie sans que j'en apprenne quelques chose.

En 2007, j'avais servi en tant que volontaire en Afrique du Sud pendant 2 ans. Pendant ce temps, j'avais beaucoup développé mes sens relationnel en servant dans la communauté, en aidant les illettrés à apprendre l'anglais et en servant la communauté.

Apres avoir fini mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant qu'assistant administratif au sein de la FM Group Madagascar, actuellement, je suis un prestataire de service au sein de la même organisation.



Mes compétences :

AutoCAD

Formateur

3Ds Max

Encadrement d'equipe

Google sketchup

Conception

3D

Dessin

Francais

Traduction anglais français

Anglais

Malagasy

Coaching de dirigeants