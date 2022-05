Solofoniaina Nirina RAKOTOARIVONY

Actuellement à la recherche active d'opportunité de travail.

Je cherche soit :

A - du travail de consulting à distance ou sur place. Je peux intervenir dans les principales activités suivantes :

- Développement application Billing Système

- Développement CRM

- Développement Module ERP

- Développement e-commerce

- Développement des application BtoB ou BtoC ou RnB

...



B - Soit l'un des postes ci-dessous

- Chef de projet Technique et ou Fonctionnelle

- Responsable Système d'Information

- Directeur de projet

- Gérance Société ESN



Après 20 années passé dans le domaine de développement, gestion de projet, administration réseau, le monde de l'informatique me passionne toujours. Et j'ai toujours soif d'apprendre des nouvelles technologies. Mais tout celà n'est rien sans Jesus Christ qui m'as aidé dans ce que je fais, via son Saint Esprit



Mes compétences :

GSM

Java EE

PHP 5

Gestion de projet AGILE/SCRUM

C#/.NET

Réseau

C++

Electronique