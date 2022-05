Solofonirina RIVOEKEMBAHOAKA

RIVOEKEMBAHOAKA Solofonirina

( Tel : 033 14 570 41 / 034 99 474 12) ; E-mail : rivoek@yahoo.fr



Maîtrise en SOCIOLOGIE , Université d'Antananarivo (1999)

Principales qualifications :

- Gestion de la vie courante du projet (opérationnelle et administrative)

- Maîtrise d'ouvrage communale (secteur eau - assainissement; budget et fiscalité communale)

- Structuration du monde rurale

- Gestion sociale de l'eau (eau de consommation et eau d'irrigation)

- Appui socio - organisationnel dans la gestion des associations

- Renforcement des capacités des responsables communaux (organisationnel et financier)

- Diagnostic et planification participative

- Etude socioéconomique en milieu rurale

- Andragogie et approche GENRE

- Etude d'impact environnemental des micro projets

- Appui à la maîtrise d’ouvrage et à la bonne gouvernance locale

- Tenue d'une séance de Formation et modération des ateliers

- Travaux de Consultance (PCD, Plan Directeur, Plan d'Urbanisme, Étude d'impact environnemental...)

- Appui à la Micro finance (Crédit et épargne) en milieu rurale



Postes déjà occupés:



Chef de projet dans la lutte contre le VIH-SIDA (2005)

Directeur adjoint de l'ONG GAD et Formateur principal (2004-2006)

Assistant de programme à INTER AIDE Manakara (2007-2008)

Chef de mission auprès du projet BVPI Manakara (2008-2009)

Responsable de crédit auprès du projet BVLac Ambatondrazaka (2009-2010)

Responsable d'appuis aux Communes au sein du projet PAMOLEA Mananjary (2010-2012)

Chef de projet adjoint au sein d'ACF / EHA Betioky Sud - Tuléar (2012 - 2013)

Chef de projet adjoint au sein de WHH (ex Agro Action Allemande) Farafangana ( 2013 -2015)