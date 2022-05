Solofoson De Dieu Lino TIANDRAZANA

TIANDRAZANA Solofoson De Dieu Lino Ingénieur en informatique parcours Administration Système et Réseau de l' Ecole Nationale d’Informatique (ENI) de l’Université .Fianarantsoa



Mes compétences :

Outils Bureautiques: Word, Excel, PowerPoint

Interconnexion réseaux : Câblage Réseaux filaire

Technologie réseaux : LAN, WLAN, WAN, MAN, Réseaux

Programmation : C, C++, Visual Basic, JAVA, Python

Langage des modélisations : UML

Technologie web : PHP, HTML, JavaScript, CSS, JSP,

Service : Apache2, postfix, DHCP, squid, radius, O

Protocole de communication : TCP/IP,udp, ftp, ssh,

Outils telephonies IP: Asterisk , Trixbox, Elastix

Framework : Symfony, JQuery, Bootstrap, Ionic, Hyb

CMS : Création et mise en ligne de site web avec D

Méthodes des Conception : Merise, Agile

Protocole de routage : RIP, OSPF, IEGRP, BGP, MPLS

SGBD : MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Maria DB

STOCKAGE : NAS, SAN, DAS

MONITORING : Shinken, Nagios, Cacti, Zabbix, ntopn

HA LIAISON: LAG EtherChannel, LACP

FILTRAGE : squid et squidguard pfsense

SECURITE : Firewall Pfsense, DMZ, ACL, IPS, IDS,

S.E : Windows, Lunix, Free BSD

SAUVEGARDE : Bacula, Amanda, RAID

CHIFFREMENT : certificats SSL , TLS

HA CISCO : IPSLA, HSRP

HA PFSENSE