Bonjour, je me présente;

Age: 18 ans

Actuellement en DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), à l'IUT Lumière Lyon 2.

Je suis à la recherche d'un stage, entre le 13 avril et le 29 mai dans le secteur insustrielle ou encore dans les services; dans les domaines suivants:

-logistique

-qualité

-production





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel